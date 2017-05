Após bloqueio de sinal em celulares de presídio, bandidos incendeiam ônibus em Rio Branco

Bandidos fortemente armados invadiram o ônibus que faz a linha do bairro 6 de Agosto, no Segundo Distrito de Rio Branco, e incendiaram o veículo que estava na parada final. A situação ocorreu na noite deste domingo, horas depois que o governador Sebastião Viana, em coletiva na manhã de hoje, 21, anunciou oficialmente a instalação​ de bloqueadores de celulares no complexo penitenciário Dr. Francisco D’Oliveira Conde, na capital.

De acordo com informações repassadas por testemunhas, os homens se identificando como integrantes do “Crime Organizado” obrigaram motorista e passageiros a descerem do ônibus e atearam fogo no veiculo.

Segundo apurado por ac24horas, a ordem para queimar ônibus saiu de dentro do presídio de Rio Branco, mesmo com os bloqueadores de sinais. De acordo com fontes ligadas a Segurança Pública, a ordem foi repassada durante a visita de familiares neste domingo. Pessoas ligadas a um presidiário de alta periculosidade repassaram a ordem para delinquentes que estavam fora do regime.penitenciário.

O corpo de bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local só conseguiu controlar as chamas. O ônibus teve perda total.

Fonte: ac24horas.com

Comentários