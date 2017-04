Após chegada de material, Acre volta a emitir carteiras de identidade

G1

Depois de acumular pelo menos 10 mil carteiras de identidade , o Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo confirmou que voltou a emitir os documentos. A interrupção de parte do serviço se deu por causa de um atraso na entrega das películas de segurança – para evitar falsificação.

O diretor de identificação, Sandro Rodrigues, afirma que insumo chegou ao estado na segunda-feira (24). “Imprimimos todas as cédulas que estavam no sistema para ser impressas. Agora, tem uma equipe que está no serviço de peliculagem e separando os malotes. A partir de amanhã [quinta, 27] , começam a enviar aos postos”, diz.