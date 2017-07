Após decreto, PRF suspende operações regionais e rondas nas rodovias do Acre

A Polícia Rodoviária do Acre (PRF-AC) anunciou nesta quinta-feira (6) que vai suspender as operações regionais e o policiamento nas rodovias do Acre, entre outras medidas. A decisão veio após o decreto presidencial 9.018 de 30 de março, que prevê o contingenciamento de 44% do orçamento de 2017. A resolução suspende ainda os resgates aéreos e fechamento de algumas unidades no país.

O inspetor chefe da PRF-AC, Nelis Newton, informou durante coletiva em Rio Branco o que deve mudar nas rodovias do Acre com o decreto presidencial. O inspetor falou que, a partir desta quinta, as equipes vão atender apenas acidentes com vítimas, situações que requerem a competência exclusiva da polícia e as abordagens devem ser feitas apenas com denúncias.

“As medidas adotadas aqui são semelhantes as adotadas por outras regionais. Destaque para redução dos deslocamentos terrestres, que são nossos serviços de ronda, as equipes vão permanecer mais nos postos de fiscalização, que deixa de ter esse caráter ostensivo ao longo das rodovias, que evita várias infrações”, explicou.