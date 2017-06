Após denúncia do deputado Major Rocha, MPAC investigará o uso de equipamento de escuta telefônica

Assessoria de Comunicação

O deputado federal Major Rocha (PSDB) apresentou no início de abril uma denúncia formal de investigação a respeito de um possível mau uso do equipamento de escutas telefônicas utilizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), também conhecido como “Guardião”. Após sua denúncia, o Ministério Publico enviou na manhã desta quarta-feira, 31, ofício informando a instauração do inquérito que investigará o mau uso do sistema.

Rocha comemorou a instauração do inquérito que investigará o mau uso, em que ele denominou de politicagem de ditadores.

“Fico satisfeito com a instauração deste inquérito, pois é importante investigar o uso ilegal do sistema de escutas do Estado. Não é possível aceitar a hipótese da utilização da estrutura do Estado para fazer politicagem, principalmente no momento em que o Acre vive à mercê das facções criminosas”.

O parlamentar ainda qualificou como grave a utilização de tal prática. “A possibilidade do governo do PT utilizar o equipamento de segurança para espionar seus adversários políticos é extremamente grave e configura um ataque à própria democracia”, destacou o tucano.

Entenda o caso

Na época o caso foi denunciado nas redes sociais por um juiz de direito Giordane de Souza Dourado, ex-presidente da Associação dos Magistrados do Acre e atualmente titular do 3° Juizado Especial Cível.

Na postagem o magistrado pedia providências ao presidente da Associação dos Magistrados do Brasil para uma investigação junto ao sistema de escutas telefônicas “Guardião”, que poderia estar sendo usado para espionagem política contra adversários do PT no Acre.

Em sua denúncia o magistrado dizia ter ouvido por diversas vezes que agentes públicos estariam utilizando o “Guardião” para espionara adversários políticos e, se isso fosse verdade, constataria crime.

Comentários