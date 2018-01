Após dois anos de desentendimento, homem volta para se vingar e atira contra desafeto de 58 anos

Há dois anos, João Pacheco desferiu um golpe de terçado contra Luciano que voltou para matar o desafeto

JURUÁ ONLINE

Uma tentativa de homicídio aconteceu na manhã desta quinta-feira (11), na Avenida Boulevard Thaumaturgo em Cruzeiro do Sul. A vítima, João Pacheco Félix, de 58 anos, recebeu dois disparos de arma de fogo no antebraço direito quando estava em sua residência, que também funciona como bar na parte da frente. O acusado de cometer o crime é Luciano Ribeiro da Silva, de 41 anos. De acordo com as informações repassadas para polícia pelos próprios envolvidos, o crime foi motivado por vingança.

Há dois anos, João Pacheco desferiu um golpe de terçado contra Luciano que voltou para matar o desafeto, efetuando quatro disparos, sendo que apenas dois acertaram a vítima. Após os disparos, a Polícia Militar foi acionada e conseguiu efetuar a prisão do acusado ainda próximo do lugar do crime. Com Luciano, a polícia conseguiu apreender também a arma de fogo.

__________________________

O acusado de cometer o crime é Luciano Ribeiro da Silva, de 41 anos. De acordo com as informações repassadas para polícia pelos próprios envolvidos, o crime foi motivado por vingança

__________________________

“Estávamos aqui próximo do local quando recebemos a chamada via Ciosp de que um cidadão tinha efetuado dois tiros contra outro, rapidamente nos dirigimos para o local porém, no trajeto recebemos a informação que ele tinha se evadido para Avenida Mâncio Lima, próximo a casa do ex-prefeito. Fizemos o cerco no local, ele entrou para debaixo de uma bueira, saiu correndo com a arma de fogo ainda em punho, fizemos a abordagem. No momento da abordagem ele soltou a arma de fogo, não reagiu e será conduzido para delegacia”, explicou o sargento da PM, que atendeu a ocorrência, Ismael Lima.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhada ao Hospital do Juruá.

Comentários