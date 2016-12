Após fazer campanha para Tião Viana, professor chama governo do Acre de “hipócrita” e “ditador”

Após reportagem publicada na Folha do Acre sobre jovens atletas acreanos que saíram às ruas de Rio Branco para vender trufas de chocolate com o objetivo de arrecadar dinheiro para custear viagem ao estado de São Paulo para participarem de um campeonato de Taekwondo, internautas acreanos fizeram sérias críticas às instituições públicas responsáveis pela área do esporte e também ao governador do Acre, Tião Viana (PT).

Sem apoio do governo, atletas acreanos vendem trufas em sinais para participar de campeonato em SP

O servidor público federal Alex Oliveira disse em seu comentário que não entende porque muitos atletas e professores de educação física passam por essas e outras situações desconfortáveis há vários anos, mas nas épocas de campanhas políticas são tão enérgicos a favor do atual governo.

“Isso é complicado. Agora, tenho dificuldade para entender porque muitos atletas e professores de educação física passam por essa e outras sitiuações desconfortáveis há vários anos, mas nas épocas de campanha política são tão enérgicos a favor do governo atual”, escreveu.

O professor do Instituto Federal do Acre (Ifac), Carpegiani Costa, respondeu ao comentário de Alex e foi ainda mais crítico em seu comentário.

“Fiz campanha para esse governo hipócrita chamado Bastião Viana em 2014. Porém o que recebemos em troca foi o desprezo pelo mesmo, e de toda sua equipe de governo”, escreveu o educador revoltado com ao descaso do governo estadual com relação aos atletas e profissionais da área de esportes e artes marciais.

