Após fuga de adolescentes, SGA abre processo seletivo com 16 vagas para agentes socioeducativos em Brasileia

Após três adolescentes fugirem do Centro Socioeducativo de Brasileia, no interior do Acre, usando escadas, a Secretaria de Gestão Administrativa (SGA-AC) divulgou o edital de um processo seletivo para contratação temporária de 16 agentes para a unidade. Há ainda uma vaga para assistente social e uma para psicólogo. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta quinta-feira (5).

O diretor do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE), Rafael Almeida, já havia dito, em matéria publicado no G1 em 3 de outubro, que o órgão iria fazer o processo seletivo. Segundo ele, o local foi inaugurado há menos de dois meses e uma equipe de Rio Branco atuava temporariamente na unidade. Dos três menores que fugiram no último dia 2 deste mês, dois foram recapturados na quarta (4).

Os candidatos devem ser inscrever de 5 a 16 de outubro por meio de um formulário disponível no site da SGA. No último dia de inscrições, a documentação necessária deve ser entregue até às 17h.

O certame é composto de análise curricular na primeira fase. A segunda etapa, que ainda vai ter o local e horário divulgado, consiste em prova oral. O processo seletivo simplificado tem validade de dois anos.

Os interessados em fazer o certame para o cargo de agente socioeducativo precisam ter nível médio completo. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais no regime de escala podendo ser alterada conforme a necessidade do Centro. A remuneração chega a R$ 2,8 mil quando somadas a complementação do salário mínimo, etapa alimentação, gratificação de atividade socioeducativa e de risco de vida.