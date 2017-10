Após investimentos de R$ 80 milhões, Peixes da Amazônia tem apenas R$ 5 mil em caixa e não pode pagar dívida

Como defesa em um processo judicial em que foi obrigada pele lei a pagar R$ 64,6 mil ao produtor rural João Garcia Sobrinho, a direção da empresa público-privada Peixes da Amazônia S/A alegou que possui apenas R$ 5 mil reais em caixa e que, portanto, estaria impossibilitada de cumprir o acordo selado em juízo. A informação consta no processo 0700516-73.2017.8.01.0003 e veio à tona na segunda-feira (9).

De acordo com dados obtidos no processo, João Garcia Sobrinho ingressou com uma ação judicial para receber uma dívida junto a Peixes da Amazônia no valor de R$ 49,6 mil que, segundo ele, irá completar em novembro de 2017 um ano de atraso. O credor alega que a Peixes da Amazônia lhe devia R$ 64,6 mil e pagou apenas uma única parcela no valor de 15 mil reais.

O juiz do caso determinou o bloqueio de bens da empresa e ativos financeiros via Bacem-Jud, mas foi constatado que a empresa possuía apenas R$ 5 mil, impossibilitando o pagamento via judicial.

Em 2015, o governo do Acre chegou a divulgar um investimento na ordem de R$ 80 milhões na empresa Peixes da Amazônia, denominada pelo governador Tião Viana como o maior complexo de piscicultura do norte e um dos mais modernos do país.

