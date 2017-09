Após quase 10 horas, internet é religada na fronteira

Alexandre Lima

Os serviços de internet na fronteira do Acre, precisamente nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, retornaram à normalidade por volta das 14h10 deste sábado, dia 9. Sem um comunicado oficial, a empresa Oi até então não disse o que teria ocorrido para a suspensão dos serviços.

Segundo foi informado pela agência ContilNet, o apagão atingiu em quase todo o Estado e se especula que pode ter como causa, um rompimento da fibra entre os estados de Rondônia e Mato Grosso.

Sem a comunicação via internet na fronteira com a Bolívia, hotéis, postos de gasolina, restaurantes, entre outros serviços que necessitam do pagamento via cartão eletrônico, ficaram impossíveis ser realizados.

Falta de dinheiro

Outro problema enfrentado na fronteira, é a falta constante de dinheiro nos caixas eletrônicos. Em datas festivas e feriados longos, é comum as reclamações dos clientes e turistas nas redes sociais.

Como explicação, as agencias sempre falam na questão da segurança dos caixas, em não deixar muito dinheiro nos terminais.

