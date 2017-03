Após serviço emergencial, tráfego é liberado na BR 364

Na tarde deste domingo, 5, o tráfego de veículos foi completamente restabelecido no Km 10 da Rodovia Federal BR 364, na cabeceira da ponte sobre o Igarapé Cigana, em Cruzeiro do Sul. Um afundamento na pista impedia a passagem de veículos de grande porte, desde a manhã de sábado, 4.

Segundo informações, o problema foi solucionado com aproximadamente 170 metros cúbicos barro, material doado por um grupo de empresários locais, por meio da Associação Comercial do Alto Juruá (ACAJ). O trabalho foi executado em parceria com o DNIT.

Segundo repassadas por um empresário que contribuiu com a manutenção do trecho, o serviço foi feito de forma provisória.

Técnicos do DNIT chegaram afirmar que uma espécie de prancha metálica seria instalada, mas não possível transportar o equipamento até o local.

Nossa equipe não conseguiu o contato com a superintendência do DNIT no estado para falar sobre a realização de um serviço permanente na estrada.

Erisney Mesquita, redação do juruaonline.net

