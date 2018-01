Após suposta negligência de enfermeiro na maternidade, mulher dá à luz e bebê cai no chão

O recém nascido apesar da queda, está bem mas, um processo administrativo deve apurar o ocorrido

Um vídeo divulgado no último fim de semana gerou polêmica nas redes sociais ao mostrar uma possível negligência ocorrida na sexta-feira (5), dentro da sala de pré-parto da maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco. Segundo a denunciante, Ayme Gomes, a criança de uma mulher nasceu e caiu no chão após ser ignorada pelo enfermeiro quando estava em trabalho de parto. O recém-nascido, apesar da queda, está bem, mas um processo administrativo deve apurar o ocorrido e se provada a negligência, punir o enfermeiro.

A assessoria da Secretaria Estadual de Saúde informou que a denúncia contra o servidor foi recebida pela direção e que essa não seria a única em desfavor do profissional. “A maternidade confirma a denúncia contra o enfermeiro, já havia outras reclamações quanto a esse enfermeiro e a direção já está tomando providências contra esse profissional junto à direção do Conselho Regional de Enfermagem e a Secretaria Estadual de Saúde”, disse a assessoria.

Em sua rede social, Ayme Gomes relata que estava como acompanhante da cunhada e viu o marido da mulher chamar o enfermeiro por diversas vezes enquanto sofria com dores. Quando finalmente foi atendida e o profissional trouxe a cadeira de rodas, a criança nasceu e caiu no chão.

A denunciante ainda relata em sua publicação que pelo fato da bolsa não ter estourado e o recém-nascido ainda estar protegido pelo líquido aminiótico quando nasceu, fez com que o bebê não tenha tido danos com o impacto da queda, porém poderia ter acontecido o pior.



Na madrugada de sexta feira por volta das 2hs na maternidade Barba Heliodora houve mais uma negligência. No quarto o qual estava acompanhando minha cunhada ,uma mulher sentia fortes dores de parto,e o marido dela ia ate a enfermaria pedia que a levassem para a sala de parto ,porem os enfermeiros não atendiam o chamado da mulher, isso ocorreu duas vezes ou mais quando perceberam que ela ja não aguentava mais ,apareceu um enfermeiro e de forma grosseira mandava que a mulher sentasse na cadeira de rodas e ela dizendo que não aguentava pois o bb ja ia nascer….. mesmo assim ela. tentou sentar, no instante que estava sentado o bb nasce caindo no chão,por sorte ou melhor por Deus aquela criança não morreu porque a bolsa amniótica não havia rompido, isso fez amortecer o impacto da queda . No momento ninguém teve reação e o pai da criança que pegou a bb… Felizmente a criança passa bem e nada aconteceu,Mas fica un alerta para a sociedade que o atendimento de alguns enfermeiros e médicos são de péssima qualidade e cada vez esta ficando pior …. Precisamos ficar atentos porque uma cenas dessas pode acontecer com qualquer um de nós…. Na hora fiquei muito nervosa e não consegui gravar tudo,Mas o vídeo mostra o momento em que a criança estava sendo levada para outro quarto…… Ainda há outros casos de morte e de problemas nos partos pela demora dos atendimentos… Precisamos denunciar….

