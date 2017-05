Após tentar matar aluno de 15 anos na cabeça, facções criminosas assumem o crime. “Vou te degolar”

A sala onde um aluno de 15 anos foi atingido com um tiro na cabeça, nesta terça-feira, na Escola Raimundo Hermílio de Melo, foi pichada com as inscrições do Bonde dos 13 e PCC. Os bandidos deixaram, na parede da sala de aula, a frase “vou te degolar”.

Seria mais um crime motivado pela briga entre facções criminosas. O aluno permanece no Centro. A direção do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) informou que o quadro de saúde do adolescente é estável. Na manhã desta quarta, a atendente disse que o rapaz se encontrava no Centro Cirúrgico. O crime foi cometido por dois homens armados, que invadiram o local e disparam contra a vítima.

Os projéteis foram removidos durante cirurgia. O tiro, segundo o Huerb, atingiu a região temporo-occipital da cabeça. Ao chegar na unidade a vítima foi entubada

A direção do hospital disse que a situação é complicada e “muito triste”. A polícia suspeitas que o adolescente tenha sido derrubado no chão antes de ser alvejado com um tiro na parte de trás da cabeça

Em nota, o governo do Estado informou, ainda nesta terça, que logo após o crime o Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) deslocou equipes do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope), Batalhão Ambiental, Grupo Tático da Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. As equipes devem permanecer no local até a captura dos criminosos que já foram identificados.

Ainda segundo o governo, o subcomandante-geral da PM-AC, Ricardo Brandão, o secretário de Polícia Civil, Flávio Portela, e o secretário adjunto de Educação, Alberto Nunes, foram para o município de onde devem acompanhar o trabalho do Sisp e também prestar assistência à família do adolescente e aos servidores da escola.

Com informações G1

Comentários