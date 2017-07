Após troca de tiros com bandidos, PM recupera carro roubado e apreende armas

Assessoria de Comunicação PMAC

Por volta da meia noite deste domingo, 16, uma guarnição do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) conseguiu recuperar um veículo roubado e apreender três armas de fogo. O fato ocorreu na rua João Minas Coelho, no bairro Caladinho.

Os policiais faziam o patrulhamento de rotina no bairro Montanhês quando avistaram o veículo modelo Prisma, de cor cinza, cuja informação passada via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP) era de que se tratava de um carro roubado.

Ao receber ordem de parada, os quatro ocupantes saíram em alta velocidade e foram acompanhados pela guarnição até chegarem a uma rua sem saída, já no bairro Caladinho, onde pararam e saíram do automóvel já efetuando vários disparos contra os PMs.

Durante troca de tiros, um dos homens identificado como Antonio Walyfe Lima de Oliveira, foi atingido e, após acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sua morte foi constatada pelo médico socorrista. Ele estava portando uma submetralhadora FMK3, calibre .9mm, de fabricação argentina, que foi apreendida.

Os demais autores abandonaram as armas e empreenderam fuga, pulando cercas e quintais nas imediações do local. Foram apreendidas uma escopeta calibre .12 com seis munições intactas e um revólver calibre .38, com duas munições, uma delas deflagrada.

Todas as armas de fogo e o veículo apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla) para as providências cabíveis.