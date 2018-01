Após vídeo de decapitação, pilastras do Palácio da Justiça são pichadas pelo PCC e B13

Guerra entre facções voltou a aterrorizar os acreanos e os integrantes das organizações criminosas rivais praticam atos para intimidar seus adversários.

Após divulgação do vídeo que mostra o momento que integrantes da facção criminosa Comando Vermelho executam a jovem Débora Bessa, 19 anos, de forma brutal, decapitando a vítima, membros do Bonde dos 13 e PCC picharam as pilastras do Museu do Palácio da Justiça, em frente à Catedral Nossa Senhora de Nazaré, no centro de Rio Branco.

A guerra entre facções voltou a aterrorizar os acreanos e os integrantes das organizações criminosas rivais praticam atos para intimidar seus adversários. Além de tentar intimidar seus rivais no mundo do crime, as facções também afrontam a segurança pública do Acre.

Com a decapitação da jovem Débora, o estado do Acre já registrou 38 assassinatos de forma violenta nos primeiros dias do ano de 2018.

As pilastras são de responsabilidade da Prefeitura de Rio Branco, informou a assessoria de imprensa do Tribunal de Justila. O caso será encaminhado às autoridades policiais.

