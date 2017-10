Arma e dinheiro são apreendidos em operação que investiga desvio no Deracre e DNIT

Durante a “Operação Buracos”, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nas primeiras horas desta segunda-feira (30), onde servidores, empresários e gestores públicos do Acre foram levados até a sede da PF para prestar esclarecimentos sobre acusação de desvio de cerca de R$ 700 milhões do Deracre e DNIT, foram apreendidos uma arma calibre 38 municiada e uma quantia em dinheiro.

Segundo informações da PF, a arma teria sido apreendida em posse do ex-diretor do Deracre, Ocírodo Júnior, que também foi conduzido à PF. A arma estaria na residência do investigado na operação. Os suspeitos responderão por lavagem de dinheiro, peculato e organização criminosa.

Cerca de 150 servidores, dentre policiais federais, auditores da CGU, auditores do TCU e auditores da Receita Federal estão dando cumprimento a 23 mandados de condução coercitiva e 26 de busca, nos municípios de Rio Branco/AC, Porto Velho/RO, Pimenta Bueno/RO, Ji-Paraná/RO, Cuiabá/MT e Araraquara/SP.

O esquema investigado envolve servidores do Deracre, DNIT, além de empresários. Os valores eram pagos por serviços não executados e materiais que nunca seriam entregues. O grupo também se utilizava de funcionários fantasmas.Três servidores do DNIT/RO foram afastados de seus cargos por suspeita de envolvimento com os crimes investigados.

