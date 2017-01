Árvore cai em cima de barco, mata uma menina e fere duas pessoas em Tarauacá

A queda de uma árvore nas margens do Rio Tarauacá causou uma fatalidade na tarde desta terça-feira (17). A adolescente Mayra Cordeiro, 15 anos, morreu após ser atingida em cheio por uma árvore que caiu no momento em que passava de barco na região da comunidade América em Tarauacá. Outas 3 pessoas ficaram feridas e foram conduzidas ao hospital.

Segundo o blogueiro, Raimundo Accioly, a família da menina viajava do município do Jordão para Tarauacá. Por volta das 16 horas, a embarcação com 15 pessoas a bordo foi atingida pela árvore que estava plantada nos barracos do manancial.

Relatou o blogueiro, em seu perfil nas redes sociais, que o barco alagou e a garota recebeu forte pancada no crânio e morreu no local. Um barqueiro, que passava pela região, fez os primeiros socorros. Ele trouxe duas pessoas feridas para o Hospital de Tarauacá. O corpo de bombeiros foi acionado e se dirigiu para remover o corpo da menina morta.

