“As pessoas estão se matando sem ao menos se conhecer”, diz secretário de Polícia Civil do Acre

Por Marcos Dione - Folha do Acre

O secretário de Polícia Civil do Acre, Carlos Flávio Portela, disse durante coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira (11), no seu gabinete em Rio Branco, o que todos já perceberam há muito tempo, que as pessoas estão se matando sem ao menos se conhecer. Ele afirmou também, que a investigação dos crimes caracterizados como execução é dificultada devido envolver um número maior de pessoas em cada caso registrado.

“Hoje as pessoas que estão executando, elas nem se conhecem. As pessoas que matam hoje são as vítimas de amanhã, e a gente tem dificuldade para investigar porque tem um mandante, tem a pessoa que providencia o pré e o pós crime, e tem o executor. Prende-se muito, e as mesmas pessoas. A pessoa que pratica uma lesão corporal não é presa, e se sente a vontade para praticar um crime mais grave como o homicídio”, disse.

Concurso

Portela esclareceu no término da entrevista, que até o final de julho o concurso estará devidamente homologado, e que a nomeação e convocação ocorrerá dias depois. No total, dos 250 agentes, pelo menos 176 devem ficar em Rio Branco. Serão convocados 18 delegados, todos para os municípios do interior; 36 escrivães de polícia, sendo 18 para capital; 20 auxiliares de necrópsia; 15 peritos criminais; e 2 médicos legistas.

