Às vésperas do recesso, Sebastião pede aprovação de orçamento de R$ 6,6 bilhões; verba de mídia é maior que da PM

A pressa em aprovar o orçamento causou desgostos na oposição, que reclama da falta de tempo para analisar matérias

O orçamento para o exercício da administração estadual de 2018 deu entrada no Legislativo na noite do dia (11). O objetivo é colocá-lo em votação na sessão desta terça-feira (12).

Depois de apresentar o Orçamento do Estado no dia 28 de setembro, na Aleac, apenas para cumprir as formalidades legais, mas em seguida encaminhado mensagem solicitando a retirada do projeto, o governador Sebastião Viana, do PT, encaminhou a peça novamente às vésperas do recesso para os deputados estaduais aprovarem a lei que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Acre para o exercício 2018, no valor de mais de R$ 6,6 bilhões.

A expectativa é que seja realizada uma sessão estendida no dia de hoje, que entre pela noite. A pressa em aprovar o orçamento causou desgostos na oposição, que reclama da falta de tempo para analisar uma das matérias mais importantes do ano

O deputado Gerlen Diniz (PP) voltou a protestar pela falta de tempo para os deputados apreciarem a o projeto e apresentar possíveis pedidos de alteração. Ele afirma que votará contra o projeto porque o governo estaria querendo encaminhar no penúltimo dia de trabalho no Poder Legislativo. Ele destaca que folheou rapidamente a lei e descobriu que o orçamento da Polícia Militar sofreu apenas o acrescimento de pouco mais de R$ 200 mil.

O oposicionista destaca ainda que a verba de mídia recebeu um acréscimo, que o dinheiro a publicidade institucional continua maior que o que é destinado a Polícia Militar. “Como falei anteriormente, eu vou votar contra o orçamento. Nós não tivemos tempo de analisar o projeto. Acredito que isso é um desrespeito com o Poder Legislativo. Os deputados estão apenas votando. Não têm o direito de sequer estudar a peça encaminhada pelo executivo”, diz Gerlen Diniz.

O deputado afirmou ainda que o setor de mídia do governo continua recebendo mais atenção que a polícia, mesmo com a onda de violência que assola o Estado. O aumento da verba para a mídia foi de R$ 500 mil. Outros setores, como o Judiciário também tiveram aumento. Já o setor de energia terá que se contentar com R$ 1.500, durante todo o ano de 2018

