Assaltante é baleado por policial durante assalto na Capital

Dois homens teriam invadido a loja Gazin, na Estrada das Placas, em Rio Branco, e anunciado o assalto na tarde desta quarta-feira (19). Um policial militar, que estava próximo ao local, teria percebido a ação dos suspeitos e efetuado vários tiros em direção aos assaltantes.

O adolescente G.H.S, 17 anos, foi baleado pelo policial, já o outro comparsa fugiu e não foi localizado.

O menor foi atingido com dois disparos de arma de fogo nas pernas, ele correu por alguns metros, mas acabou preso pelo militar que estava à paisana.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou o jovem ao Pronto Socorro da capital. Após receber atendimento médico, ele foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla).

Com o assaltante baleado foi encontrado um revólver calibre 32, um tablete e uma quantia de R$ 45 reais. As imagens do circuito de monitoramento da loja foram analisadas por agentes da Polícia Civil e devem auxiliar na identificação do outro criminoso. Eles teriam usado uma motocicleta roubada na ação.

Comentários