Assaltante é morto e outro ferido pela polícia ao tentar invadir condomínio na capital do Acre

Na troca de tiros, um homem identificado como Jesiclá Paiva de Oliveira, de 21 anos, morreu e um outro suspeito ficou ferido

Com Folha do Acre

Um assaltante conhecido por Jesiclá Paiva de Oliveira, de 21 anos, foi morto durante confronto com homens da Polícia Militar (PM) nas primeiras horas desta terça-feira (14) ao tentar invadir o condomínio Chácara Ipe, em Rio Branco. Um dos comparsas do assaltante morto também foi ferido na ação da PM e preso. Os demais comparsas conseguiram fugir do local.

Segundo informações da polícia, uma guarnição foi acionada via Ciosp e informada que assaltante estavam escondido em uma área de mata se preparando para assaltar uma residência dentro do condomínio de luxo da capital acreana.

Ainda segundo a PM, um equipe de policiais foi até o local e foram recebidos a tiros pelos suspeitos e revidaram ao ataque. Durante a troca de tiros, Jesiclá foi beleado e morreu no local e seu comparsa ficou ferido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado, mas Jesiclá já estava morto. O outro assaltante ferido foi conduzido ao Pronto Socorro.

Aos policiais, o suspeito ferido teria contado que a intenção do grupo era invadir o condomínio e assaltar uma das residências de luxo.

