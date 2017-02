Assaltantes de caminhonete são presos em ação integrada das polícias

Sandro de Brito – Assessoria/Sepc

Em uma ação conjunta as polícias Civil e Rodoviária Federal prenderam, na tarde desta quarta-feira, 1, dois foragidos da justiça, acusados de vários crimes, entre eles, assalto a residência ocorrido no bairro Morada do Sol, no dia 26 do mês de janeiro deste ano, onde uma caminhonete modelo Hilux foi roubada.

No dia do crime, os suspeitos tomaram o veículo e se dirigiram para a fronteira do Acre com a Bolívia. Durante a fuga, os criminosos furaram um bloqueio dá Polícia Rodoviária Federal no entroncamento do município de Xapuri.

A investigação descobriu que o veículo foi vendido em Cobija (Capital do Departamento de Pando/BO). Pelo que foi apurado os presos são: Eleones Maia da Silva, 29, que também era procurado pela polícia de Rondônia por roubo a banco e Henrique Barbosa, 22, homicida confesso de um crime ocorrido no município de Acrelandia (AC).

Os acusados foram abordados quando voltavam de Brasiléia em um táxi. Em posse dos investigados a polícia apreendeu R$ 6,250 mil oriundos da venda do veículo no país vizinho.

“Após serem reconhecidos, nós representamos imediatamente pela prisão preventiva deles e contamos com o apoio do Ministério Público e do Poder Judiciário. Agora nós trabalhamos com o apoio da Polícia Militar para recuperar a caminhonete que está no estado boliviano e ainda para identificar os demais envolvidos neste crime”, disse o delegado Sérgio Lopes, que preside a investigação.

Em trabalho integrado das forças de segurança do Acre com a cooperação dá polícia Boliviana, as investigações continuam no sentido de descobrir o paradeiro do veículo.

Comentários