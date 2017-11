Assaltantes presos que saído recentemente do presídio são presos realizando assalto

Os dois homens presos no início da noite desta sexta-feira (17), no bairro do Formoso em Cruzeiro do Sul, acusados de cometerem dois assaltos, sendo um no bairro Boca da Alemanha e outro no João Alves, haviam saído recentemente do presídio Manoel Nery da Silva em Cruzeiro do Sul. Mateus Ciriaco Barroso, conhecido como “rato”, de 18 anos, e Quece Jones Martins, vulgo “pezão”, de 23 anos, alegaram em depoimento a polícia que realizaram os assaltos por estarem passando por dificuldades financeiras.

O delegado responsável pela investigação, Alexnaldo Batista, informou que os dois homens são considerados criminosos perigosos, e que sem agiam com violência.

” Eles assumiram os crimes e alegaram que estavam com dívidas, sem comida em casa. Eles saíram recentemente do presídio e já estavam cometendo novamente os crimes, são dois elementos perigosos que a polícia conseguiu tirar de circulação”, disse o delegado Alexnaldo Batista.

Segundo o delegado, a suspeita é que os dois homens integrem facções criminosas. A dupla vai responder por roubo qualificado, uso de violência e porte de arma de fogo. Após um cerco montado pela polícia militar, foi possível a captura dos acusados, e com eles foi apreendida uma arma de fogo, calibre 38, além de objetos e dinheiro fruto dos crimes cometidos. Os dois serão encaminhados para o Presídio Manoel Nery da Silva.

