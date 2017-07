Assassino de treinador de futebol em Xapuri é preso enquanto dormia na zona rural de Assis Brasil

Alexandre Lima

Operação conjunta entre Polícia Civil e Militar do município de Xapuri, realizaram na madrugada desta quarta-feira, dia 12, conseguiram localizar e prender em uma área rural da estrada de Assis Brasil, o acusado de matar o senhor Calixto Alves de Oliveira, que era conhecido popularmente por “Calixto”, com vários golpes de facão (terçado) na cabeça e ainda ter cortado o pescoço da vítima com uma faca quando estava dormindo.

O crime aconteceu na madrugada do dia 12 de junho, sendo que no dia de hoje, completava 30 dias que Sidnei, vulgo “Caboco”, teria cometido o assassinato do maiores incentivador do futebol do município de Xapuri, com requinte de crueldade.

Toda diligência foi acompanhada pelo delegado titular do município de Xapuri, Alex Danny. Segundo o investigador Eurico Feitosa, juntamente com sua equipe vinham no encalço do criminoso “Caboco” após o crime ter chegado ao conhecimento da Polícia Civil daquele município.

Na madrugada de hoje com apoio da Polícia Militar conseguiram prender o foragido da justiça Sidnei Campos de Almeida, 19 anos, natural do município de Xapuri, acusado de ser o autor do crime.

Sidnei, contou para os policiais que ele agiu sozinho e dando detalhes como fez para adentrar na residência da vítima e cometer o crime, levando apenas R$ 2 reais que estava em seu bolso. ‘Caboco’ tem várias passagens pela polícia quando ainda era menor de idade.

