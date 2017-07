Assessor de Evo Morales é preso com 100 quilos de cocaína em São Paulo

No dia 7 de julho passado, às 23h53, o delegado de polícia civil José Eduardo Jorge, de São Bernardo do Campo, prendeu em flagrante Leonardo de Faria, Everton Gambarró Ploia, Olbis Rueda Garcia e Romer Gutierrez Quezada. Portavam num carro 99 quilos e 245 gramas de cocaína pura, com porções da droga distribuídas em 100 tijolos.

O delegado achou que eram esses tantos bolivianos que traficam cocaína. Lavrou o Boletim de Ocorrência sob o número 228/2017.

Mas as investigações avançaram. E a inteligência do Ministério Público de SP trocou figurinhas com a DEA, a toda-poderosa agência anti-drogas dos EUA.

Aí veio a surpresa, nessa terça-feira, 18 de julho, que este blog revela com exclusividade: Romer Gutierrez Quezada foi assessor especial do presidente da Bolívia, Evo Morales, e trabalhou para sua campanha no partido MAS (Movimento para o Socialismo).

Vale lembrar que Evo era líder sindical dos cocaleros, os plantadores de folhas de coca.

As investigações prosseguem

Fonte: Yahoo Notícias

