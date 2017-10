Assinatura do convênio para a construção do anel viário mobiliza população de Brasileia

SECOM

Com o auditório do Centro Cultural de Brasileia lotado o governador Tião Viana assinou na tarde desta sexta-feira, 6, junto com a bancada federal do Acre e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o convênio para construção da obra do anel viário de Brasiléia e Epitaciolândia.

Juntamente com a assinatura do convênio para construção do anel viário, o Diretor Executivo do DNIT, Halpher Luigi e o Superintendente do DNIT no Acre Thiago Caetano assinaram a ordem de serviço de reconstrução da BR-317 do trecho de Senador Guiomard a Brasiléia.

“Essa é uma obra importante, não só para o município de Brasileia mas para o Acre e podemos dizer que até para Bolívia essa que é uma obra de integração para os dois países, mais do que isso, são investimentos que vão retirar o fluxo pesado de dentro da cidade, humanizando ainda mais o centro da cidade. Onde estamos dando uma alternativa mais adequada para aqueles que realizam transporte de longa distância, melhorando também a BR-317 com a reconstrução do trecho que liga o município de Senador Guiomard a Brasiléia”, informou Halpher Luigi, Diretor Executivo do DNIT.

A construção do anel viário é uma emenda parlamentar da bancada federal do Acre, que disponibilizou o valor de R$ 60 milhões para a construção de 10 Quilômetros de anel e uma ponte, via dupla, de 240 metros.

“A assinatura dos convênios realizados hoje, é um sonho antigo, desde a época que eu era prefeita de Brasileia que já vinha conversando com a comunidade, lideranças locais e o governo e graças a Deus hoje estamos concretizando esse sonho”, relatou Leila Galvão, Deputada Estadual.

O coordenador da bancada federal, Sérgio Petecão, falou do trabalho desenvolvido para a realização da assinatura do convênio. “O espirito hoje da bancada é em prol do partido maior, o nosso Acre, onde a muitos anos estamos lutando para iniciar essa obra, pela importância que é essa ponte principalmente para o município de Brasileia”, destacou Petecão.

Desde 2015, governo do Estado, bancada federal e Dnit têm se esforçado pela conquista do anel viário. O Senador Gladson Cameli destaca os esforços realizado: “Essa é a prova que a bancada federal não está discutindo cores partidárias, é a união da classe política para tentar desenvolver e criar estruturas pra infraestrutura do nosso Estado”, ressaltou Gladson.

O superintende do Dnit no Acre, Tiago Caetano, agradeceu ao governador Tião Viana pelo empenho, principalmente em Brasília, pela concretização do sonho do anel viário. Ele também reforçou que a recuperação da BR-317 começa de imediato, além do projeto de reconstrução da rodovia estar sendo elaborado de forma rápida pelo Departamento.

A prefeita Fernanda Hassem, a anfitriã do evento, falou a respeito dessa obra tão importante para a região do Alto Acre. “A assinatura dos convênios vem de encontro com a ansiedade popular, necessidade econômica e o crescimento da região do Alto Acre, investimento esse, diga-se de passagem, maior que o orçamento da prefeitura. Quero externar o meu reconhecimento ao trabalho da bancada federal do Acre, ao entendimento que encontraram junto com o governo do estado, na pessoa do governador Tião Viana, por entenderem a importância da construção”, enfatizou Fernanda.

“É uma vitória sobretudo de todo o povo do Alto Acre, porque isso aqui é uma luta antiga e ela vem se consolidando como uma vitória agora e nós temos que agradecer muito. Essa é uma área que tem crescido muito economicamente e estamos fazendo esse trabalho conjunto. O resultado é que essa obra vai sair e será muito importante para gerar emprego, além da infraestrutura e logística de uma economia exportadora que está se consolidando no Acre”, conta Tião Viana, Governador do Acre.

A cerimônia contou com a presença dos senadores Gladson Cameli e Sérgio Petecão, dos prefeitos de Epitaciolândia, Tião Flores, e de Brasileia, Fernanda Hassem, além dos Deputados Federais Alan Rick e Léo de Brito e os Deputados Estaduais Leila Galvão, Gerlen Diniz, N Lima e o representante da câmara municipal de Brasileia presidente Rogério Pontes.

