Assis Brasil deve implantar primeira escola indígena de ensino médio do município

município de Assis Brasil, no interior do Acre, deve implantar a primeira escola de ensino médio indígena da rede municipal na Aldeia Extrema, a cerca de 100 quilômetros da cidade. A previsão, de acordo com a coordenação de ensino do Núcleo de Educação do município, é que as aulas para o nível médio na Escola Sete Estrelas iniciem no segundo semestre de 2017.