Assis Brasil inicia criação do plano de contingência em caso de enchente e vereadores participam ativamente

Defesa Civil diz que trabalho visa antecipar-se a uma possível cheia do Rio Acre.

Na manhã desta Sexta-Feira (01), o Prefeito de Assis Brasil, Antônio Barbosa de Sousa (PSDB), juntamente com a equipe da Defesa Civil Municipal, dirigiu reunião no intuito de traçar um plano de contingência para o caso de haver uma cheia do Rio Acre nos próximos meses.

O plano de contingência é um documento que reúne as medidas que serão adotadas em caso de uma enchente, contendo as ações a serem realizadas antes, durante e depois da alagação.

“Caso ocorra uma inundação, a prefeitura já está se antecipando para que possa dar uma resposta adequada aos desabrigados. Também estamos nos articulando com diversos órgãos setoriais, na busca de parcerias e voluntários para que dessa forma, todos estejam aptos no enfrentamento de uma possível inundação”, disse o Prefeito.

Para a Presidente da Câmara Municipal, Gilda Almeida (PR), essa ação demonstra o comprometimento do Prefeito com a população, “Essa ação é de grande importância porque garante apontar de forma clara a capacidade de resposta hoje existente e apontar formas de enfrentamento para quando, na hipótese de um desastre, a cidade for atingida, onde o principal objetivo é preservar a vida e integridade do cidadão,” enfatizou a Presidente.

Vale destacar que também estiveram presentes na reunião, representantes do Exército, Polícia Militar, Vereadores, Secretaria de Saúde, Assistência Social, Educação, Meio Ambiente, Obras e Limpeza Pública, Planejamento, Administração, Secretaria da Mulher, DEPASA, Gabinete da Primeira Dama, e demais segmentos da sociedade. Alí foram descritos o envolvimento de cada setor no Plano contingencial.

Sendo importante enfatizar que a Câmara Municipal colocou seu prédio a disposição para servir como central de apoio ao envio de dados, comunicação e armazenamento de materiais, bem como o Vereador Manoel Matias (Piel), se dispôs a emprestar seu barco e ser barqueiro nas viagens até as cabeceiras do Rio para averiguação dos volumes de água.

