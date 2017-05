A Prefeitura de Assis Brasil, através do Conselho Municipal de Assistência Social, estará realizando no dia 09 de Junho, no Centro de Florestania, local mais conhecido como UFAC, a partir das 08:00hs, a Conferência Municipal de Assistência Social com o Tema, “Garantia dos Direitos no Fortalecimento do SUAS”.

Venha participar desse ato em prol dos seus diretitos!!

Mais informações na Sede da Secretaria de Assistência Social de Assis Brasil do Município.