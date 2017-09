Assis Brasil recebe obras de nova Estação de Tratamento de Água

Um dos investimentos que representam melhora substancial na qualidade de vida de qualquer população é a garantia do acesso à água tratada. Nesse sentido, o governo do Acre realiza as obras de uma nova Estação de Tratamento de Água (ETA) em Assis Brasil.

Situado na tríplice fronteira entre o Brasil, o Peru e a Bolívia, o município possui 6.863 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Eles recebem um abastecimento contínuo em suas residências, distribuídos em 1.274 ligações ativas.

No entanto, com uma percepção de futuro, visando o crescimento da cidade e o avanço populacional, a gestão do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) detectou que o sistema de produção de água da necessitava de reestruturação.

“O fornecimento de água em Assis Brasil atua de modo ininterrupto na torneira dos moradores, porém, para fazer com que esse serviço possa continuar sendo desenvolvido de forma satisfatória, está sendo construída uma nova ETA, saltando da produção de 20 para 30 litros por segundo”, destaca o diretor-presidente do Depasa, Edvaldo Magalhães.

O gestor, que acompanha de perto as etapas de serviços dessa obra, explica que a atual ETA compacta do reservatório do município está sendo substituída por outra metálica aberta, além da troca de um flutuante existente na captação.

“Com esta substituição, a ETA compacta de Assis Brasil será direcionada para outra cidade, no intuito de reforçar o aumento da produção de água. Isso demonstra o cuidado e a boa gestão do governo Tião Viana em fortalecer a rede de abastecimento de todos os municípios”, relata Magalhães.

O recurso de R$ 1,16 milhão para a execução da obra é fruto de uma parceria entre o governo estadual e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

Por André Araújo/Secom