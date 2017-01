Assis Brasil receberá atividades do Projeto Jamaxi Cultural neste Sábado 28

Projeto tem produções culturais nas áreas de teatro, dança, música e artes.

Acontece neste Sábado, 28 de janeiro, a partir das 17hs, na Concha Acústica, localizada na Avenida Principal de Assis Brasil, a abertura do projeto Jamaxi Cultural que traz diversas produções nas áreas de teatro, dança, música e artes visuais.

O projeto é patrocinado pelo Governo do Estado do Acre através da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour. No município acontece em parceria com a Prefeitura Municipal.

Para o Prefeito da cidade, Antônio Barbosa, o Zum (PSDB), o edital de cultura é uma oportunidade dos munícipes presenciarem um intercâmbio interestadual de cultura, uma vez que o projeto abrange os municípios mais distantes da capital.

Vale destacar que durante a Peregrinação do Prefeito durante a semana passada, em Rio Branco, ele visitou a Escola de Música do Acre para tratar sobre o projeto de fundação

da Escola de Música em Assis Brasil e de antemão já conversou também sobre o Projeto Jamaxi.

Serão desenvolvidas atividades como: Artes visuais “Acre em Cores”, Teatro “Oração para um pé de chinelo”, Dança “Guerreiros do Sol” e Musica “Alex Barbary Junto e Misturado,” dentre outras atrações.

Curiosidade (O que é Jamaxi?)

Jamaxi é um cesto de cipó trançado de origem indígena utilizado pelos seringueiros em suas andanças pelos varadouros da floresta amazônica para coleta e/ou transporte de víveres e utensílios do seu cotidiano.

Por Antonia Nascimento e Gerineudo Galdino

