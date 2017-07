Associações comunitárias rurais homenageiam prefeito Tião Flores

Representantes de 34 associações de moradores da zona rural de Epitaciolândia convidaram e elegeram o prefeito Tião Flores como presidente do Conselho Municipal de Administração e Desenvolvimento Rural, que tem o objetivo de buscar estratégias de melhorias econômicas e sociais para os moradores dos ramais, seringueiros e ribeirinhos do município.

Em solenidade na última semana, o prefeito e o vice, Raimundão, que também integrará o Conselho executivo da Entidade, foram homenageados pelos líderes comunitários pela sua preocupação e sua dedicação aos problemas dos pequenos produtores.

O prefeito Tião flores, na solenidade, se comprometeu em fortalecer a aliança com os colonos e as associações e de manter o foco da prefeitura na produção e na economia familiar, responsável pela produção de alimentos no município e em todo o pais e ainda em buscar instrumentos de apoio para novos programas e projetos de fortalecimento da agropecuária.

O prefeito Tião Flores firmou parceria com a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, para buscar de imediato uma solução para a questão do destino dos resíduos sólidos dos dois municípios, conforme exigência do Ministério Público Estadual. Ambos vão realizar ações conjuntas para o enfrentamento do problema

