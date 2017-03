Associações rurais do Alto Acre são beneficiadas com equipamentos do Plano de Desenvolvimento Comunitário

Um dia marcado pela alegria para os produtores das associações Aliança do Picadão, Porvir, Boa Esperança/Rio de Janeiro, Fé em Deus, Francisco Cândido, Porto Rico e Renascer localizada nos municípios de Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil. O governador Tião Viana entregou na quinta-feira, 2, na quadra de esporte , Felício Pereira, em Brasiléia, maquinários, implementos agrícolas e insumos do Plano de Desenvolvimento Comunitário(PDC), com recurso do PROACRE-BIRD, através da Seaprof . São mais de R$ 510 mil beneficiando 294 famílias contempladas pelo programa, e com isso fortalecendo as cadeias produtivas.

Francisco Antônio dos Santos, da Comunidade Aliança do Picadão, agradeceu pelo apoio do governo.

“Esse governo dá valor ao produtor, e mesmo na crise ainda estamos recebendo esses equipamentos para as nossas associações. Isso é respeitar quem está no campo, só temos que agradecer e trabalhar”, disse.

Thaumaturgo Neto, secretário de Agricultura Familiar falou sobre a importância dessa parceria do Estado com as prefeituras.

“É um momento muito especial. Essa parceria fortalece as associações, os produtores e o governo. Essa sensibilidade do governador, Tião Viana, faz a diferença e garante o fortalecimento da produção em todo o Estado”, falou.

A deputada Leila Galvão, elogiou o trabalho realizado pelo governo do Alto Acre.

“ Nós temos aqui, um governo que está junto do povo, sabe das necessidades e investe na produção. Tenho certeza, que cada associação vai usar com muita responsabilidade os equipamento que estão recebendo. Queremos ainda agradecer o governador e sua equipe”, disse.

O deputado federal, Léo de Brito, ressaltou seu compromisso com o Alto Acre, e do governo com os produtores.

“O momento é de expansão da economia do Acre, o governo está investindo na qualidade e melhoria de vida das famílias acreanas”, disse.

O prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, falou sobre o que representa esses equipamentos para os produtores.

“Esses equipamentos irão beneficiar muito os produtores de Epitaciolândia, são famílias que podem trabalhar e garantir o sustento de suas famílias, com todo apoio do governo do Estado”, falou.

Fernanda Hassem, agradeceu o apoio do governador, Tião Viana, que além da entrega dos equipamentos, anunciou o repasse da usina de asfalto para as prefeituras do Alto Acre.

“ Desde que assumi a prefeitura, o governo tem apoiado cada ação nossa, e agora com a usina vamos trabalhar para mudar, cada vez mais, a nossa cidade. Tenho certeza que cada associação vai trabalhar com muito empenho para que possamos crescer, e as comunidades sejam fortalecidas”, disse.

Em todo o Estado o governo trabalha na implementação de 33 planos de Desenvolvimento Comunitário (PDC) beneficiando 1.334 famílias.

“Só pela Seaprof nos estamos entregando 75 milhões para o desenvolvimento em insumos e equipamentos para o desenvolvimento rural sustentável do Acre. Estamos de mãos dadas com o trabalhador, para que haja prosperidade no campo. Nós estamos avançando muito na economia rural, na agroindustrialização e na incorporação de boas práticas”, finalizou o governador Tião Viana.

