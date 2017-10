Até domingo no Acre, virão “novos temporais e fortes rajadas de vento”, diz meteorologista do Sipam

Temperaturas e umidades elevadas contribuem para ocorrência dos temporais no Estado

Os temporais que vêm atingindo o Acre nos últimos dias não devem dar trégua, pelo menos até domingo (15), segundo o meteorologista Luiz Alves, do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam). Ele explica que esses episódios são normais porque o estado passa pela transição da estação seca para a chuvosa.

Na última sexta-feira (6), um forte temporal causou grandes estragos em Rio Branco. Com ventos que chegaram a 95 km/h, mais de 300 ocorrências foram registradas pelo Corpo de Bombeiros. Com isso, a expectativa é que as chuvas continuem caindo com forte intensidade em todas as regiões do Acre, acompanhadas também de fortes rajadas de ventos.

“A expectativa é de que ocorram novos temporais, acompanhados de grandes volumes de chuvas e fortes rajadas de vento. Tudo isso porque as temperaturas estão elevadas, a umidade também está elevada e isso é um fator predominante para ocorrência das instabilidades que provocam todo esse transtorno”, alertou.

Com informações do site G1 Acre

Comentários