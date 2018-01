“Até que a Policia nos separe”: Policia Civil prende casal por furto em Epitaciolândia

A Polícia Civil de Epitaciolândia com o apoio da Policia Militar prendeu em Flagrante na manhã desta quinta-feira, dia 25, Raimundo Ancelmo Leal da Silva Girão (29), vulgo “Boneco” e Marleth Reatequim da Silva (39 anos) pelo crime de furto.

Ancelmo e Marleth, que são casados, resolveram na madrugado desta quinta, arrombar uma residência no Bairro José Hassem e furtaram uma geladeira e uma TV de 43 polegadas. Tão logo os proprietários se recuperaram do susto do arrombamento seguido de furto, foram registrar o caso na DP de Epitaciolândia.

Assim que tomaram conhecimento dos fatos, os investigadores da Policia Civil e Policiais Militares foram até o local e seguiram as pegadas dos criminosos por um caminho de chão que ia até uma residência nas proximidades.

Ao abordarem a casa, os policiais encontraram a geladeira que já estava funcionando e a TV que estava escondida atrás de um sofá. Os agentes também encontraram o pé-de-cabra usado para arrombar a casa que foi furtada e outra TV de 49 polegadas também objeto de furto.

O casal recebeu voz de prisão e foram conduzidos para a delegacia. Em seu depoimento Raimundo Ancelmo informou que estava sem geladeira em casa e chamou sua mulher para ir furtar.

A dupla que já é reincidente em outros crimes, agora aguarda a decisão da justiça podendo ser enviados para o presídio em Rio Branco.

