Atenção: TRE convoca eleitores para registro biométrico

Com Almir Andrade

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), estará realizando o recadastramento biométrico obrigatório dos eleitores de seis municípios do Estado: Cruzeiro do Sul, Brasiléia, Epitaciolândia, Acrelândia, Capixaba e Plácido de Castro.

A meta é atender 83 mil eleitores no Acre, onde possui mais de 532 mil eleitores, dos quais 354 mil possuem identificação biométrica, o que representa aproximadamente 67% do total.

O promotor responsável pela 6ª Zona Eleitoral de Brasiléia que corresponde também as cidades de (Epitaciolândia e Assis Brasil), Dr. Carlos Pescador, chama atenção de populares da região, para que as pessoas compareçam no cartório eleitoral e façam a atualização do seu titulo de eleitor.

Quem não se recadastrar, terá o título de eleitor cancelado e será impedido de tirar passaporte, receber aposentadoria ou pensão paga pelo Governo Federal, fazer matrícula em instituição de ensino superior, tomar posse em cargo público, não poderá está participando de concursos públicos, restrições no CPF, o que poderá também acarretar em dificuldades para realizar cadastro em benefícios federais.

Para o Promotor, é importante que os eleitores compareçam o quanto antes, aos cartórios e postos da Justiça Eleitoral e realizem o procedimento e não deixem para a última hora.

A 6ª zona eleitoral de Brasiléia estará atendendo das 08 às 17 horas, com atendimento máximo de até 300 pessoas por dia. O cartório eleitoral está localizado na Av. José Rui Lino, número 1128, na cidade de Brasiléia.

Veja vídeo reportagem abaixo.

Comentários