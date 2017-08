Atletas do Instituto Odilon Pratagi irão representar o Acre em Curitiba

ASCOM – Raylanderson Frota

Disputando contra os times dos 22 municípios do Acre, os jovens atletas da escola estadual Instituto Odilon Pratagi (IOP) consagraram-se campeões Sub-14 na modalidade do Handebol e vão representar o Acre em Curitiba.

Entre os dias 25 e 27 de agosto, mais de 200 estudantes competiram em diferentes modalidades, atletismo, basquete, futsal, handebol, voleibol, xadrez, natação e ciclismo durante a fase estadual dos Jogos Escolares realizada em Rio Branco.

A mais de vinte anos realizando trabalhos voluntários nas escolas de Brasiléia, o técnico Sebastião Ferreira (Cabelo) juntamente com os jovens atletas embarca para a capital paranaense no dia 10 de setembro, em busca de mais um título para o estado do Acre e Brasiléia.

“Essa conquista só foi possível graças ao empenho dos nossos estudantes do IOP, e aos estudos técnicos que eu vinha realizando para aprimorar o desempenho do nosso time. Assisti aos jogos da seleção Brasileira de Handebol e busquei uma forma de adaptar a nossa realidade e ao preparo físico dos atletas para que conseguir a vitória e também já ir preparando esses meninos para chegarem a seleção brasileira”, ressaltou Sebastião Ferreira, técnico de handebol.

Os estudantes de Brasiléia não se destacaram apenas no handebol, o jovem atleta Jarderson Siqueira ficou em 2° lugar no atletismo perdendo apenas para um outro atleta de Cruzeiro do Sul. “Me esforcei bastante para ficar em primeiro lugar, representando minha cidade, mas infelizmente não consegui mas isso não me entristece só aumenta minha vontade de continuar treinando e ser campeão e representar o meu estado em uma fase nacional”, relatou Siqueira, competidor de atletismo.

Para chegar a este nível de competição não basta ter apenas um bom preparo físico, precisa também de um bom trabalho intelectual garantindo boas notas em todas as disciplinas escolares e bom comportamento em casa e na escola.

“O foco principal da escola é a educação, levar conhecimento aos nossos alunos por meio da leitura, cálculos, filmes e jogos e foi pensando nisso que formamos essa parceria com o Sebastião propondo a ele que treinasse nossos estudantes e mantendo no time apenas os que estivessem mantendo boas notas nas demais disciplinas. E hoje estamos colhendo o fruto dessa parceria, enchendo de orgulho e felicidade não só a escola Odilon Pratagi mas todo o município de Brasileia”, destacou Flaviana Coimbra, Coordenadora do IOP.

A prefeita Fernanda Hassem, que também estudou no IOP, destaca a importância dessa conquista. “É uma enorme satisfação ver esses garotos representando muito bem o nosso município em competição estadual, Jogos Escolares, e trazendo o título para Brasiléia e compartilhando com os seus amigos da escola, familiares e cidadãos brasileense. E o mais importante, é que esses mesmos garotos vão representar não só Brasiléia e sim todo o estado do Acre durante a competição nacional que será realizada em Curitiba”, enfatiza Fernanda.

E como grandes campeões os atletas desfilaram, pelas principais ruas de Brasileia, no carro dos Bombeiros e receberam um certificado parabenizando-os pela nobre conquista.

Comentários