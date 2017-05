Atlético Acreano (Galo) Rio Branco (Estrelão) iniciam a decisão do Estadual na Arena da Floresta neste sábado

Cristian de Souza trocou o comando do Estrelão, pelo comando da equipe do Paraná Clube, estar fora da decisão do estadual

Da redação, com agências

A primeira partida da decisão do Campeonato Acreano de Futebol começa logo mais às 17h na Arena da Floresta, entre o Rio Branco Football Club e o Atlético Acreano.

O Rio Branco FC teve uma grande baixa, o treinador Cristian de Souza deixou o comando do clube na sexta-feira (5), ele vai comandar a equipe do Paraná Clube na 2° divisão do Brasileirão.

Quem vai assumir o lugar do treinador nas duas partidas das finais será o auxiliar técnico Paulo Roberto de Oliveira, onde comandou o treino de apronto na tarde de sexta-feira (5) no Centro de Treinamento do José de Melo centro da capital Rio Branco.

Com informações do diretor de futebol do Estrelão Carlinhos Farias, a permanência de Paulo será somente nas finais do estadual 2017, já que segue comandando a equipe no estadual Sub-20. O clube já está estudando um novo treinador para comandar o Estrelão na série D do Brasileirão.

Para a partida de de hoje sábado (6), técnico interino Paulo Roberto afirmou que vai mexer na equipe que vinha entrando nos ultimos jogos. para esse jogo de hoje a novidade deve ser volta de Ancelmo, Cristian desfalca a equipe pois está lesionado, se tiver novidade novidade, poderá ser a estreia de Cris Rodrigues na zaga e o atacante Romário Matias, que fizeram suas apresentações esta semana e já podem defender o clube na grande decisão do estadual.

O Atlético Acreano, atual campeão acreano de futebol, perdeu seu artilheiro. Careca não joga a primeira das finais

No Atletico Acreano (Galo Carijó), o técnico Álvaro Miguéis perdeu o artilheiro Careca. O atleta cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo recebido na conquista do returno e desfalca ma primeira da grande final.

O substituto deverá ser o curinga Jeferson, que vem antrando bem nas partidas da competição sendo um dos artilhiros da equipe com oito gols. Caso o técnico Álvaro Miguéis confirme a entrada do curinga no meio campo, o lateral esquerdo Antonio Marcos ganhará nova chance entre os titulares.

Com a melhor defesa da competição, o Aletico A creano não leva gols desde estreia do returno, assim totalizando 450 minutos de invencibilidade.

Com oito gols na temporada, dois a menos que o artilheiro Marcelo Brás do (Plácido de Castro), Careca lamenta sua ausência no primeiro jogo das finais do estadual, mas acredita que o substituto dará conta do recado. “Nosso time não é formado apenas por 11 jogadores, mas por um grupo, assim acredito numa grande atuação do meu substituto, ele e diferencido, tmos um elenco não um time”, explica o artilheiro celeste.

Arbitragem

No primeiro duelo das finais do Acreanão, confirmdo para as 17h de hoje, na Arena da Floresta, será intermediado pelo experiente árbitro Antônio Neuriclaudio, auxiliado por Mário Jorge e Roseane Amorim.

Refrisando a grande final do Campeonato Acreano entre Estrelão, campeão do primeiro turno, Atlético Acreano (Galo), campeão do returno, acontecerá hoje dia 6 e a segunda partida dia 13 de maio.

Ficha tecnica do ultimo confronto dos finalista do acreano 2017

FICHA TÉCNICA

Rio Branco 0 X 2 Atlético Acreano

Local: Estádio Arena da Floresta

Data: 30 de abril de 2017

Árbitro: Josimar Almeida

Assistentes: Márcio Cristiano e Israel Sampaio

Gols: Careca e Joel (Atlético)

Cartões amarelos: Adriano (RBFC)

Pé de Ferro e Careca (Atlético)

Rio Branco: Ederson, Renato, Léo Carioca, Patrick, Fábio Gomes (Gabriel), Carlos Alexandre (Graxa), Dos Santos, Bruno Capriolli (Matheus Nego), Araújo Jordão, Gustavo Xuxa e Adriano. Técnico: Cristian de Souza.

Atlético Acreano: Babau, Januário, Diego, Leandro, Jeferson, Luís Henrique (Gessé), Joel, Neto, Careca (Matheus) e Polaco (Weverton). Técnico: Álvaro Miguéis.

Comentários