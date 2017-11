Atlético Paranaense seleciona jogadores no Acre

Além da peneira, os representantes do clube vieram inaugurar a escolinha de futebol do Atlético Paranaense, que vai funcionar no campo sintético do Camisa 10

Seletiva reuniu 200 crianças em Rio Branco, além da peneira, os representantes do clube vieram inaugurar a escolinha de futebol do Atlético Paranense

O Atlético Paranaense promoveu peneira em Rio Branco no ultimo dia 24, com meninos com idade entre 9 e 14 anos. Participaram da seletiva, 200 crianças. Além da peneira, os representantes do clube vieram inaugurar a escolinha de futebol do Atlético Paranaense.

Pedro Lucas Bezerra tem apenas 12 anos de idade e pode, no ano que vem, ser mais um dos meninos da base do Atlético Paranaense. Nesta sexta-feira, Pedro foi o primeiro que passou na peneira promovida pelo clube, na capital acriana. Nem precisa dizer que o garoto ficou feliz, basta perguntar qual é a meta de futuro dele.

“Meu sonho é ser jogador de futebol e se Deus quiser vou conseguir, tenho muita confiança nisso e vai dar certo”, disse.

Em setembro, Pedro foi selecionado em outra peneira do Atlético Paranaense, precisou retornar e agora, ele acredita que será pra ficar no sul do país. “Muito feliz, grato a Deus por voltar e se Deus quiser vou passar lá. Me preparei e vou me preparei muito mais pra ficar no nível deles”, afirmou.

Às margens do campo, estavam os pais dos garotos. Aos gritos, principalmente as mães, incentivavam, davam toques técnicos aos filhos. Eles correram e mostraram muito futebol. Afinal, era uma oportunidade importante.

Na peneira promovida em setembro, pelo time paranaense, cerca de 2 mil crianças participaram e foram escolhidos 7 meninos. Desta vez, foram avaliados 200 meninos de escolinhas de futebol selecionados previamente.

O olheiro do clube é Wilian Zanetti, explica como é feita a avaliação técnica. “A gente vem ver o atleta que tem qualidade, técnica apurada, inteligência. Todos querem vir fazer a avaliação. É legal deixar participar, a gente sabe disso, mas o intuito nosso é achar o talento pra que a gente possa levar a Curitiba”, disse.

Além da peneira, os representantes do clube vieram inaugurar a escolinha de futebol do Atlético Paranense, que vai funcionar no campo sintético do Camisa 10.

“A gente vai ter um trabalho com toda estrutura assessorada por eles e aqueles atletas diferenciados a gente manda pra eles avaliarem”, explica o proprietário da escolinha, Thiago Profeta.

A Escolinha vai atender crianças de 4 a 14 anos, de segunda a sexta-feira, com mensalidade em torno de R$ 100. O professor Léo Costa vai ser um dos treinadores.

“A gente pensou numa forma de agregar valor do trabalho que a gente já faz com essa instituição, Atlético Paranaense que a gente não tem o que falar”, afirma.

Comentários