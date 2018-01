Atraso em emissão de RG traz prejuízos para quem quer estudar na Bolívia

Governo diz que emissão será normalizada a partir da próxima semana

Alexandre Lima

Após meses de atraso na emissão das Carteira de Identidades em todo o estado do Acre, o Instituto de Identificação promete que a partir da próxima terça-feira (9) a demora para a entrega de quem solicita o documento de identidade deverá acabar.

Segundo o Órgão, a espera deverá cair de meses, para o máximo 72 horas, graças ao novo sistema que está sendo implantado na Capital acreana. A informação foi dada na manhã desta sexta-feira (05) pelo diretor do Instituto de Identificação, Sandro Bacelar.

Enquanto isso, muitos acreanos tiveram problemas pela demora e até mesmo problemas em poder se matricular no exterior, a exemplo na cidade vizinha de Cobija, onde é exigido apresentação da cédula de identidade nas faculdades.

As buscas e reclamações nas delegacias das cidades de Brasiléia e Epitaciolândia foram intensas pelas pessoas que ainda não receberam o seu RG. Foi informado ainda que, o novo documento que será emitido a quem solicitar a partir de terça-feira, terá uma impressão de qualidade, sem riscos de borrões, tecnologia com código de dados que guardarão todos os dados do solicitante no sistema da Polícia Civil e marcas de água que só poderão ser vistas em análise pericial.

Para o diretor do Instituto, a modernização do sistema deverá otimizar a entrega do documento que antes demorava de 30 a 45 dias para ser entregue, isso quando o instituto não tinha problemas com a chegada de material. Agora, o novo documento, poderá ser entregue em até 72h.

