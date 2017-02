Atual gestão assina ordem de serviço para reforma da Nova Sede do Fórum de Brasiléia

O prazo de execução dos trabalhos é de 30 dias, com previsão de entrega a população da Comarca no dia 2 de março de 2017.

A presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Cezarinete Angelim, assinou nesta terça-feira (31), no seu Gabinete, na Sede Administrativa do TJAC, a ordem de serviço para a reforma da Nova Sede do Fórum da Comarca de Brasiléia. A obra será executada pela empresa Euro Construções Ltda., na ocasião representada pelos diretores Tales Mendonça e Maicon Pereira. Presenciaram o ato, a corregedora-geral de Justiça, desembargadora Regina Ferrari e o diretor de Logística da atual gestão, Antônio Flores.

O prazo de execução do contrato é de 30 dias, com previsão de entrega no dia 2 de março desse ano. “Esperamos que os senhores incubam-se dessa missão com excelência, na certeza de que no prazo previsto a população de Brasiléia terá o Fórum que merece”, incentivou a presidente do TJAC.

O valor da reforma está orçado em R$ 957.051,00. A partir da conclusão dos trabalhos o Fórum Everaldo Abreu de Oliveira, atualmente localizado na Avenida Geny Assis, no centro da cidade, passará a funcionar na Nova Sede, cedida pelo Governo do Estado, localizada na Avenida Manoel Marinho Monte, nº 469, Bairro Eldorado.

A mudança de endereço se deu em virtude dos graves problemas ocasionados na estrutura do antigo Fórum, em decorrência da última enchente que inundou o município de Brasiléia.