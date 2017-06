Aula inaugural do pré-ENEM acontece em Brasiléia   

Neste sábado, 17, o auditório do Centro de Educação Permanente – CEDUP de Brasiléia, recebeu os alunos e professores que irão participar do curso de pré-ENEM, que será ministrado ali mesmo, nas salas do CEDUP.

Estudantes que concluíram o ensino médio ou estão concluindo, se inscreveram no Pré Enem, realizado pela Universidade Federal do Acre em parceria com a Prefeitura de Brasiléia e o núcleo de educação do Estado.

O curso tem como finalidade que os estudantes oriundos de Escolas públicas se preparem para o ENEM 2017, que acontece no mês de outubro deste ano, em dois finais de semana.

A Secretária de Educação, Ramiege Rodrigues, fala da importância dos jovens estarem se preparando.

“Hoje damos início as aulas do pré-ENEM, é uma satisfação imensa para nós podermos ter trazido esse curso preparatório aqui para os nossos alunos, graças a uma parceria da prefeitura com a UFAC. Hoje o curso conta com 100 vagas e todas estão preenchidas, as aulas serão realizadas no CEDUP nos sábados e domingos, sábado durante todo o dia e domingo pela manhã. O curso irá até outubro, que é quando será o ENEM”, disse.

A jovem Luara Julia Sara Lacerda, 17 anos, é uma das jovens matriculadas no curso.

“É uma grande oportunidade, não só para mim como para os meus colegas, nós que sonhamos em prestar o exame e ingressar em uma universidade. Todo auxilio é bem vindo, e é gratificante ter este curso aqui no município, era o que nos estava faltando”, falou.

Um dos tutores do curso, o acadêmico Marcio roberto, falou sobre as expectativas e objetivos do curso

“O projeto teve inicio em 2015, e desde lá estamos ajudando os alunos do ensino médio a tentar atingir uma boa nota no ENEM. O curso não é para ensiná-los o que não aprenderam na escola, e sim para dar um norte ao aluno, para prepará-los especificamente para o exame, pois a complexidade é grande, é um exame de nível nacional e o que nós fazemos e tentar ajudar os alunos a obterem bons resultados”.

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem também participou da aula inaugural do curso e ressaltou a importância da educação, e como sua gestão vem levando esse tema como prioridade.

“É um momento muito importante este, a nossa gestão tem dado prioridade a educação em nosso município. A vinda deste curso para Brasiléia é fruto de uma grande articulação junto a UFAC e ao reitor Minoro Kimpara, e aqui gostaria de agradecer ao reitor e toda a equipe por ter nos dado a oportunidade de trazer o Pré-Enem para Brasiléia. Entendo que os jovens que estão aqui são senhores do seu destino e sabemos que não há ganhos sem dedicação e foco, e acredito que estes jovens que aqui estão buscam realizar esse sonho de ingressar em uma universidade. A prefeitura acredita nestes jovens e tenho certeza que teremos um Pré-Enem de muita qualidade. Gostaria de agradecer aqui também a deputada estadual, Leila Galvão, que como educadora, entende a relevância deste curso preparatório e nos ajudou bastante na articulação para a vinda do curso para o nosso município, e agradeço ao deputado federal, Léo de Brito, por também nos ajudar e ser esse grande parceiro e amigo da nossa cidade”.

Comentários