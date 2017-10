Aumento na venda de veículos comprova melhora na economia, diz Fecomércio/AC

O aumento de 10,4% no financiamento para venda de veículos no Acre registrado entre os meses de janeiro a agosto deste ano – quando comparados com o mesmo período de 2016 – comprova melhoria na economia, segundo acredita o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC), Leandro Domingos. Em entrevista concedida nesta quinta-feira, 21, Domingos comenta que a intenção dos varejistas do ramo é fazer com que haja um crescimento ainda maior até o final de 2017.

Segundo dados divulgados pela empresa B3, responsável por fazer um levantamento mensal com base nos dados do Sistema Nacional de Gravames (SNG), o Acre totalizou a venda de 10.533 veículos financiados entre janeiro e agosto; a Região Norte, 180.783.

Para Leandro, esta é apenas uma prova de que o “mercado volta a sorrir”. “Embora ainda estejamos longe do desejado, vemos uma melhoria grande após três anos de queda. Esperamos que continue assim”, reflete o presidente, acrescentando, ainda, comparações com o ano de 2015, quando as vendas teriam sido consideradas uma das melhores. “2015 foi um ano relativamente bom e, quando comparamos as vendas nos mesmos períodos de 2017 e 2015, ainda percebemos uma queda de 35%. Queremos retomar um maior volume de comercializações até o final do ano e ter uma marca ainda mais satisfatória”, diz.

Montadoras satisfeitas

De acordo com Leandro Domingos, as montadoras de veículos estariam satisfeitas com o volume de vendas em 2017. “Sabemos que o comércio de veículos tem uma participação expressiva no PIB [Produto Interno Bruto] de um país, além de ser responsável pela geração de emprego e renda. As montadoras sequer esperavam que o comércio varejista de veículos e a produção pudessem crescer ainda neste ano”, complementa.

Segundo levantamento do B3, o total de veículos financiados no Brasil, em agosto, somou 468.823 unidades, entre automóveis leves, pesados, motocicletas e outros. O aumento é de 12,8% em relação ao mesmo período de 2016. (Assessoria)