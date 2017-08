Autoridades ambientais da região do Alto Acre se reúnem para prevenção do fogo

Na manhã desta terça-feira (8), os órgãos ambientais de Brasileia e Epitaciolândia se reuniram para discutir estratégias na prevenção dos incêndios florestais e urbanos. Essa é uma ação do Governo do Estado em parceria com as Prefeituras Municipais.

Desde o início do mês de junho, o Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) vem intensificando os trabalhos de combate a incêndios e queimadas em pastagens, terrenos e até mesmo em residências. A corporação está com guarnições extras para o enfrentamento aos incêndios ambientais e florestais.

Contando com o pessoal de serviço e de prontidão, o efetivo diário está com aproximadamente 40 militares. Na região do Alto Acre estão trabalhando em regime de plantões diários, pois, as ocorrências para esse tipo de sinistro têm aumentado cerca de cinco por dia.

