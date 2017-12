Autoridades e personalidades do Acre recebem títulos honorários de Xapuri

Marcus José e Fernando Oliveira

A Câmara Municipal do Município de Xapuri, distante 178km da capital acreana, realizou um grande evento para que pudesse homenagear pessoas que se destacaram durante o ano de 2017, lhes oferecendo o titulo de cidadão honorário pelos relevantes serviços prestados.

Entre as autoridades, se destacaram a deputada estadual pelo PT, Ana Leila Galvão, juntamente como senador da república pelo Acre, Jorge Viana, o atual secretário estadual de segurança, Emylson Farias, o governador do Acre, Tião Viana, deputado Daniel Zen, além de outras personalidades políticas e da sociedade civil organizada, somando pouco mais de 20.

“Foi um grande privilégio receber este título sendo filho de Xapuri e ao mesmo tempo, representando o governador do Acre. Receber essa homenagem da Câmara, é receber do povo xapuriense o reconhecimento pelos serviços prestados”, destacou o secretário Emylson Farias.

O vereador José da Silva Miranda (PT), foi o que apresentou o requerimento para que acontecesse a Sessão, onde várias personalidades fossem homenageadas, “A Câmara de Xapuri sempre fecha o ano letivo com ‘chave de ouro’. Não poderíamos deixar de fazer essas homenagens com os nossos deputados, secretários, senador e governador e personalidades locais. Fico muito feliz em poder reconhecer quem fez algo de bom ao nosso município”, disse o vereador.

O prefeito do Município, Bira Vasconcelos, esteve no evento e destacou as homenagens aos indicados. Já para a deputada Leila Galvão, disse que, “Estou muito feliz e alegre com essa homenagem feita pela Câmara de Xapuri. Estar aqui acompanhada do senador Jorge Viana, do prefeito Bira, do deputado Daniel Zen e do Secretário Emylson, demonstra a confiança estabelecida pelo povo de Xapuri. Me sinto honrada e isto é resultado de muito trabalho desde quando era vice-prefeita em Brasiléia, quando já tínhamos parcerias com o Município. Só tenho que agradecer a todos”, disse a deputada.

“Receber essa homenagem aqui na terra de Chico Mendes com a deputada Leila e Tião Viana é muito importante, além de muitas figuras que fazem parte da história de Xapuri. É uma honra para mim…. Aqui é o berço da revolução acreana e aqui o Acre nasceu somando forças com o Juruá. É muita honra receber esse título”, disse o senador acreano, Jorge Viana.

