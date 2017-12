Autoridades políticas do Acre e amigos se despedem de Alberto Kairala em Brasiléia

Alexandre Lima

O falecimento do empresário Alberto José Kairala aos 86 anos, ocorrida neste domingo dia 17, fez com que muitos amigos, conhecidos e políticos do Acre, como o senador Jorge Viana, deputada estadual Leila Galvão, juntamente com o prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores e Fernanda Hassem de Brasiléia, fossem dar o adeus definitivo.

“Estava em Rio Branco quando soube do falecimento do ‘Mano’ Kairala. Não podia deixar de vir dar o adeus para uma pessoa que era muito amigo de meu pai, Wildy Viana, que partiu a nove meses e se estivesse vivo, não deixaria de vir aqui para se despedir. Seu Kairala era uma pessoa ímpar, integro e exemplo para todos nós, pois, perdemos um grande homem”, disse o senador Jorge Viana.

Seu Kairala faleceu na tarde deste domingo, dia 17, em sua casa vítima de um infarto aos 86 anos. Foi um grande empresário e tratava a todos bem, sem distinção de classe ou religião. Tinha muitos amigos com quem gostava de conversar e foi um grande amante do esporte.

Seu cortejo partiu às 16 horas rumo ao cemitério municipal de Brasiléia São João Batista. Muitas homenagens foram feitas de vários estados do Brasil, além da Bolívia, pois, a história da família Kairala está marcada pelos brasileenses, uma vez que ajudou no desenvolvimento do Município nos seus 106 anos de emancipação política.

