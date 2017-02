Auxiliar de pedreiro é executado com 8 tiros quando chegava em casa

Por Marcos Dione

O auxiliar de pedreiro Izaldir Dias dos Santos, 28 anos, foi executado com pelo menos 8 tiros. O crime ocorreu na tarde desta terça-feira (7), na Rua Projetada, localizada no bairro Caladinho, região do Tancredo Neves, na capital acreana Rio Branco. Populares relataram que a vítima chegava em casa quando foi surpreendida por um homem que efetuou vários disparos em sua direção.

Izaldir foi atingido por exatos 8 tiros, sendo que quatro deles foram na cabeça, caracterizando desta forma uma execução sumária. Policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), juntamente com homens do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), estiveram no local e isolaram a área para a realização do trabalho da perícia.

A ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar ao local a vítima já estava morta. O corpo foi recolhido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede da instituição, onde foi submetido aos devidos procedimentos. Porém, até o final da tarde desta terça-feira nenhum familiar havia ido ao IML fazer a liberação para realizar o velório.

O autor do homicídio evadiu-se tomando rumo ignorado, segundo a polícia ele já foi identificado e sua prisão pode ser realizada a qualquer momento. O caso será investigado pela Polícia Civil, através da Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção á Pessoa (DHPP).

