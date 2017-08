Avenida Manoel Marinho Montes recebe investimento do DNIT e Prefeitura de Brasiléia

Visando garantir a redução do excesso de velocidade e minimizar os riscos de acidentes de trânsito é que a Prefeitura de Brasiléia em parceria com o DNIT iniciou neste sábado, 5, a colocação de lombadas e sinalização na Avenida Manoel Marinho Monte.

A Prefeita Fernanda Hassem acompanhada da Deputada Leila Galvão, vice-prefeito Carlinhos do Pelado, vereadores Rozevete, Edu, Rosildo e Sabá, e equipe municipal, fizeram uma visita no local verificando o andamento dos trabalhos.

As lombadas serão colocadas em pontos estratégicos para garantir maior segurança a todos que transitam pela avenida, principalmente ciclistas e pedestres que são os mais vulneráveis a acidentes.

Fernanda Hassem esclareceu que essa reivindicação já vinha sendo feita há algum tempo e que agora está sendo concretizada. ”Esse é um investimento muito importante pra gestão, atendendo esse clamor popular e a grande necessidade. A Avenida Marinho Monte é a mais movimentada da cidade, nós fizemos uma reivindicação ao Superintendente do DNIT e graças a Deus fomos atendidos. Vale ressaltar que há algum tempo já vínhamos pedindo para que as lombadas fossem colocadas aqui e juntamos forças, eu e a Deputada Leila Galvão, para que pudéssemos. O DERACRE também é nosso parceiro e nos forneceu os insumos, a prefeitura entra com a mão de obra também. Paralelo a isso, nós estamos correndo para que seja feita a drenagem, a conclusão com urbanização e que sejam colocados semáforos aqui. Pela quantidade de veículos e a população que tem aqui, Brasiléia precisa e merece receber todos esses investimentos. Estamos trabalhando para que eles aconteçam. Pode parecer uma ação simples, mas não, foram necessárias várias idas e vindas para que fosse concretizado esse anseio da população”.

Disse ainda que o Governo do Estado e a Prefeitura estão numa ação conjunta para que os investimentos cheguem ao município, mas que a população precisa colaborar, respeitando a sinalização de trânsito e os limites de velocidade, minimizando os riscos de acidentes.

Para a Deputada Estadual Leila Galvão essa ação é de fundamental importância “Essa é uma rodovia federal e nós em articulação com o Governo do Estado através do DERACRE, Prefeitura de Brasiléia e DNIT para poder atender um pedido da população, e o melhor, trazer uma tranquilidade e segurança a todos que transitam e moram aqui. Estou muito feliz de poder ter contribuído para que esse investimento fosse realizado, através de nosso mandato. Parabéns a população de Brasiléia, por essa ação aqui na avenida Manoel Marinho Monte”

Vale mencionar que além deste, outros investimentos serão realizados, posteriormente, provenientes dessa parceria entra a Prefeitura de Brasiléia e DNIT.

