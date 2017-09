Avião com destino a Feijó tem complicações e faz pouso forçado em seringal

Avião de pequeno porte com destino a Feijó tem complicações e faz pouso forçado em seringal

Um médico da cidade de Feijó, no interior do Acre, informou através do seu perfil no Facebook sobre um pouso forçado que um avião de pequeno porte precisou fazer neste sábado (23), quando seguia para o interior do estado. Rosaldo Aguiar contou que obteve informações no hospital onde trabalha.

O avião, segundo ele, saiu de Envira, no Amazonas, com destino à cidade de Feijó, no interior do Acre. “Por problemas técnicos teve que fazer um pouso forçado em uma praia do Seringal Bom Jardim, acima da Foz do Rio Juruparé no baixo Rio Envira”, postou.

Um site local tentou entrar em contato com a empresa Decolando, responsável pelo avião. Em um dos telefones, um funcionário confirmou o pouso forçado e disse que não podia passar mais informações. Em outro telefone disponível, na página oficial da empresa, outra responsável atendeu e disse que “não havia informações para passar, porque tinha sido apenas um pouso”.

O avião estava sendo pilotado por José Adelmo Araújo Santiago, de 51 anos. Ele já sofreu outro grave acidente em 2013, quando um avião bimotor, modelo Sêneca, prefixo PT- MMX, caiu no Rio Tarauacá após levantar voo no município de Envira (AM).

Na época, ele precisou fazer uma cirurgia no pé e passou alguns dias na UTI. Ainda de acordo com o médico, no avião estava apenas um passageiro. Os dois não sofreram ferimentos, segundo Aguiar. “Não sentiram nada de gravidade. O avião ficou em perfeito estado e na manhã de hoje [domingo, 24] uma embarcação de médio porte vai fazer o resgate”, complementou.

Com informações do G1 Acre

