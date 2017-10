AVISO DE JULGAMENTO – Prefeitura de Epitaciolândia

AVISO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2017 CMPL – PME

Objeto: Aquisição de Equipamentos/material permanente a fim de atender as necessidades do centro de saúde Jose Candido de Mesquita e UBS São Cristovão e Suellen de Lima Castelo do município de Epitaciolândia/AC, solicitado por meio do Ofício nº 629/2017/ – Processo N.º 073-/2017.

A Comissão Municipal Permanente de Licitação – CMPL , baseada no Parecer Técnico Jurídico emitido por Raphael da Silva Beyruth Borges, OAB/AC 2.852, do Recurso Impetrado pela Empresa HOSPITAMED DENTAL julgou e deu provimento ao recurso e DESCLASSIFICOU a empresa BIOLAR IMP e EXP LTDA. Continuando, a Comissão informou que atendendo o que dispõe o art. 48, Parágrafo Único da Lei 8.666/93, concede o prazo de 08 (oito) dias úteis para que as empresas Inabilitadas do Lote I do referido Certame, apresentarem novas propostas a Comissão Municipal Permanente de Licitação em sessão publica no dia 09 de Outubro de 2017 as 09h00 na sala de da CMPL Abre-se vista e prazo recursal.

Epitaciolândia, 27 de Setembro de 2017

Liberato Ribeiro da Silva Filho

Pregoeiro da CMPL

Decreto n° 092/2017

