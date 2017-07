A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia – AC avisa aos interessados que fará realizar às 10h00min do dia 11 de julho de 2017, a abertura da CARTA CONVITE N°. 12/2017, objetivando a Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma das Passarelas da Avenida Santos Dumont e Beira Rio, no município de Epitaciolândia – Acre, conforme anexos integrantes do Edital, que se encontra à disposição dos interessados na sala da Comissão Municipal Permanente de Licitação, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, sito à Rua Capitão Pedro de Vasconcelos, n°. 257, Bairro Aeroporto, Epitaciolândia-AC, CEP 69.934-000.

Epitaciolândia – AC, 04 de julho de 2017.

JOSÉ MENEZES CRUZ

Presidente da CMPL

Portaria n°. 001/17

Comentários